У Мережі з'явилися фото нелюдів, які запустили ракети по ТЦ у Кременчуці

У Мережі з'явилися фото нелюдів, які запустили ракети по ТЦ у Кременчуці

Ракети по Кременчуку запустили льотчики 52-го гвардійського авіаполку РФ.

У Мережі опублікували фото російських злочинців, які навмисно обстріляли торгівельно-розважальний центр у Кременчуці, де в момент атаки перебувало близько тисячі людей.

Внаслідок удару загинуло щонайменше 18 людей.

Російські воєнні злочинці належать до в/ч 33310 (Калузька обл., н.п. Шайковка). На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять саме ті Ту-22М3, які атакувати ракетами Х-22 торговельний центр.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Також стало відомо, що ТРЦ "Амстор" у Кременчуці не зачинявся під час повітряних тривог.

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