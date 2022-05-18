У Мережі з'явилися фото українських захисників "Азовсталі" під час евакуації

У Мережі з'явилися фото українських захисників "Азовсталі" під час евакуації

У Мережі з'явилися фото героїчних українських військовослужбовців після евакуації з заводу "Азовсталь".

Фото зроблене в автобусі, ймовірно під час дороги до у колонію Оленівки, яку контролюють бойовики так званої "ДНР". За інформацією Reuters, саме туди росіяни вивезли понад 250 українських бійців.

Фото опублікувало видання Associated Press.

Можливо, ці світлини допоможуть рідним бійців побачити і переконатися, що вони живі.

Зазначимо, що офіційного підтвердження від української сторони про утримання окупантами захисників "Азовсталі" в Оленівці, поки не було.

Українські військові в автобусі після евакуації з заводу "Азовсталь" (16 фото)

Лише президент Володимир Зеленський лаконічно повідомив, що евакуаційна місія триває. Її курують українські військові та розвідники, залучені найбільш впливові міжнародні посередники.

Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі до медзакладів на окупованих територіях. Про порятунок захисників повідомив президент України Володимир Зеленський.

Того дня з "Азовсталі" до медзакладу в Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

Своєю чергою слідком Росії заявив, що допитає українських військових з "Азовсталі".

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