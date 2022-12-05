У Мережі з'явилися фото з російського аеродрому Дягілєво після ранкових вибухів 5 грудня

На одному з опублікованих знімків під крилом російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 видно підвішену ракету Х-22, яка цього дня не полетіла вбивати українців.

Аерознімки та фотографії пошкодженої російської техніки після вибухів, які сталися на двох військових аеродромах в РФ у понеділок, 5 грудня, опубліковано в Мережі.

Telegram-канали, зокрема, опублікували фото пошкодженого бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3, який базувався на авіаційній базі Дягілєво на околиці Рязані.

Поряд із літаком стратегічної авіації ВКС Росії видно пошкоджений паливозаправник.

На іншому знімку під крилом Ту-22М3 видно підвішену ракету Х-22, яка того ранку так і не полетіла бомбити критичну інфраструктуру України та вбивати українців.

На супутниковому знімку авіабази Дягілєво видно сліди горіння довкола літака Ту-22М3.

Саме такі стратегічні бомбардувальники-ракетоносії завдавали ударів від початку повномасштабного вторгнення по українських містах, зокрема Харкову та Маріуполю, а тепер здійснюють енергетичний терор, атакуючи критичну інфраструктуру України.

Як відомо, вранці 5 грудня вибухи пролунали не тільки на авіабазі Дягілєво, але й на аеродромі "Енгельс-1" у Саратовській області.

У Дягілєві, від якого 500 км до лінії фронту, окрім стратегічних бомбардувальників, дислокуються також літаки-заправники Іл-76. Тут розташований 43-й Центр бойового застосування та перекваліфікації пілотів.

На базі в Енгельсі (за 700 км від фронту) розміщено стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС, які атакують Україну.

Нагадаємо, в Міноборони РФ підтвердили, що внаслідок вибухів на двох військових аеродромах було пошкоджено два літаки. Декілька російських військових отримали поранення, четверо з них – смертельні.

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