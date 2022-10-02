У Мережі з'явилось фото прапора України у Торському на Донеччині

ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів нові території.
Сьогодні, 2 жовтня, у Мережі почали публікувати фотографії військовослужбовців ЗСУ з прапором України біля стели у селищі Торське Донецької області.
Поки Генштаб офіційно не коментує звільнення цього населеного пункту. Тож чекаємо офіційних підтверджень.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що внаслідок успішних дій ЗСУ було звільнено Золоту Балку, що на Херсонщині.
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