У Мережі з'явилось фото прапора України у Торському на Донеччині

Сьогодні, 2 жовтня, у Мережі почали публікувати фотографії військовослужбовців ЗСУ з прапором України біля стели у селищі Торське Донецької області.

Поки Генштаб офіційно не коментує звільнення цього населеного пункту. Тож чекаємо офіційних підтверджень.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що внаслідок успішних дій ЗСУ було звільнено Золоту Балку, що на Херсонщині.

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