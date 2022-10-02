Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Мережі з'явилось фото прапора України у Торському на Донеччині

У Мережі з'явилось фото прапора України у Торському на Донеччині

Дата публікації
Перегляди
2392
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Мережі з'явилось фото прапора України у Торському на Донеччині

ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів нові території.

Сьогодні, 2 жовтня, у Мережі почали публікувати фотографії військовослужбовців ЗСУ з прапором України біля стели у селищі Торське Донецької області.   

Поки Генштаб офіційно не коментує звільнення цього населеного пункту. Тож чекаємо офіційних підтверджень.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що внаслідок успішних дій ЗСУ було звільнено Золоту Балку, що на Херсонщині.

Читайте також:

Мапа боїв 2 жовтня: ворог із мінометів гатить по Сіверському та Слобожанському напрямках

Мапа боїв 2 жовтня: ворог із мінометів гатить по Сіверському та Слобожанському напрямках

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація