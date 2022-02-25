У Мережі з'явилось відео розгромленої колони російської техніки (відео)

Зазначають, що це та техніка, яка рухалась із Криму.

Українські військові розгромили колону російської військової техніки, яка наступала з окупованого Криму.

Відповідне відео розлетілося соцмережами.

"Наші у Великих Копанях Херсонської області розбомбили колону російської техніки, що наступала з Криму", - повідомляє "Мемаграм".

Раніше стало відемо, що підрозділ «Півночі» знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів.