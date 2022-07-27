У Мережі з'явилося нове відео руйнувань Антонівського мосту після ударів ЗСУ

Ввечері 26 липня ЗСУ вивели з ладу Антонівський міст через Дніпро, який з'єднує тимчасово окупований РФ Херсон із лівобережжям.

27 липня херсонське видання "Мост" опублікувало відео з наслідками руйнувань важливої для окупантів переправи.

Варто зазначити, що раніше у Херсонській ОВА повідомили про суттєві ушкодження мосту.

"Після нічного відпрацювання Антонівський міст отримав суттєві . Оцінити їх поки що складно - орки нікого не підпускають до нього з обох боків, але відновлювальні роботи точно займуть дуже багато часу і вимагатимуть ресурсів, з якими велика проблема в окупантів. Орки, вам же натякали, що з Херсона вам час валити, поки можете", - написав перший заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський.

Водночас окупаційна влада заявила, що через пошкодження внаслідок обстрілу ЗСУ рух Антонівським мостом припинено.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 154-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: