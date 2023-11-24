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У Мережі з'явилося щемливе відео, як командир приїхав зі сходу на могилу загиблого підлеглого

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Мережі з'явилося щемливе відео, як командир приїхав зі сходу на могилу загиблого підлеглого

Командир на могилі загиблого підлеглого Ігоря Юрасова / Фото: скриншот з відео

Відомо, що 33-річний Герой з Волині Ігор Юрасов загинув 10 червня 2023 року під Бахмутом.

У Мережі з'явилося щемливе відео, як командир приїхав з Донеччини на могилу свого загиблого підлеглого, гранатометника Ігоря Юрасова.

Відео, що крає серце, оприлюднила сестра загиблого Героя. На відео видно, як командир стоїть на колінах, його тіло здригається від плачу. "Нарешті я зміг приїхати до тебе", - тихо каже він.

Відомо, що 33-річний мешканець Волині Ігор Юрасов із позивним "Самець" служив гранатометником у 68-й окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша. Він загинув 10 червня 2023 року внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, виконуючи бойове завдання під час штурмових дій в районі Благодатного Бахмутського району Донецької області.

Загиблий воїн Ігор Юрасов / © із соцмереж
Загиблий воїн Ігор Юрасов / Фото: із соцмереж

Ігор Юрасов був справжнім патріотом, мужнім і хоробрим воїном, люблячим чоловіком і батьком для свого єдиного синочка, якому за день до поховання тата виповнилось лише два рочки.

Командир приїхав зі сходу на могилу свого загиблого підлеглого: відео, що крає серце 

Командир приїхав зі сходу на могилу свого загиблого підлеглого: відео, що крає серце 

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами 3 листопада загинув головний редактор рівненського видання "Горинь.інфо" Тарас Давидюк.

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Дата публікації
Перегляди
1092
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