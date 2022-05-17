У Мережі з'явилося відео моменту виходу українських військових з "Азовсталі" у Маріуполі.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Мариуполь сейчас".

На кадрах видно, як військові йдуть і несуть на носилках тяжкопоранених бійців. Їх десь орієнтовно 50 осіб. Але точно розгледіти, що це саме українські військові на відео неможливо.

Варто зазначити, що 16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь". Про порятунок захисників "Азовсталі" повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила що 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську ("ДНР") було евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку ("ДНР"). Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну, додала заступниця міністра оборони України.

17 травня віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі було вивезено 52 поранених захисників. Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 83-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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