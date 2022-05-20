У Мережі з'явилося відео парамедика "Тайри", яку захопили у полон в Маріуполі

У Мережі з'явилося відео парамедика "Тайри", яку захопили у полон в Маріуполі

На відео жінка показує наслідки ударів російських військових по Маріуполю.

ЗМІ опублікували відео, ймовірно, з нагрудної камери, волонтерки та парамедик Юлія Паєвська (позивний "Тайра"), яку окупанти взяли у полон в Маріуполі.

Відео представила інформаційна агенція Associated Press.

Відео можливо було знято у Маріуполі на початку березня 2022 ще до того, як жінка потрапила до полону росіян.

На відео цивільна волонтерка-парамедик допомагає українцям та показує наслідки ударів ворога по Маріуполю.

Також присутні кадри, де беруть у полон російських окупантів. До того ж місцеві жителі цікавляться, чи Паєвська лікуватиме їх поранення. Вони отримують ствердну відповідь.

Нагадаємо, що пропагандисти РФ називають Паєвську "учасницею батальйону "Азов", хоча вона є не військослужбовицею, а цивільною волонтеркою-парамедиком.

Про те, що відома волонтерка та парамедик Юлія Паєвська потрапила до полону окупантів, стало відомо 16 березня. До полону потрапив також водій Юлії Сергій.

Юлія Паєвська має нагороду Народний Герой України. "Тайра" – засновниця підрозділу військових медиків-волонтерів "Ангели Тайри".

Нагадаємо, окупанти два дні поспіль вивозять вантажівками тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя.

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