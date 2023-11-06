До Мережі потрапило відео зачистки бойовиків "Вагнера" в Судані: на кадрах, імовірно, спецпідрозділи ГУР

Відео нібито були зняті протягом останніх двох тижнів в одному з міст Судану.

У Мережі з'явилося відео, на якому нібито українські військові ліквідовують бойовиків ПВК "Вагнер" у Судані - за даними джерел, це можуть бути спецпідрозділи ГУР.

Ролик публікує Kyiv Post.

За словами власного джерела видання в СБУ, зараз в африканській країні триває "операція із зачищання ПВК "Вагнер", їхніх місцевих терористів і спецслужб РФ".

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"На кадрах, ймовірно, видно роботу спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - додало анонімне джерело. Зазначається, що кадри були зняті "протягом останніх двох тижнів" в одному з районів Судану.

Kyiv Post зазначає, що перше чорно-біле відео було зняте вночі безпілотником за допомогою інфрачервоного зображення. На ньому невідомий підрозділ оточує військовий комплекс, один із військових використовує ручну ракетну установку, щоб вистрілити у вікно будівлі. Після цього лунають вибухи, а найманці намагаються втекти.

Друге відео знято вдень з літака, що перебуває на висоті 200-400 метрів над землею.

Видання наголошує, що український уряд офіційно не визнав проведення операцій у Судані.

Раніше з'явилася інформація, що українські спецслужби, ймовірно, атакували угруповання "Сил швидкого реагування" в Судані, яке підтримує ПВК "Вагнер". В українській розвідці заявили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію від CNN.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишні “вагнерівці” масово переходять до чеченського спецпідрозділу “Ахмат”, який підпорядкований "Росгвардії".

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