У мерії Маріуполя попередили, що окупанти будуть відправляти назад до розбомбленого міста евакуйованих людей

У мерії Маріуполя попередили, що окупанти будуть відправляти назад до розбомбленого міста евакуйованих людей

В тимчасово окупованому Росією Херсоні загарбники разом з Росгвардією намагаються повертати маріупольців додому.

Окупанти в Маріуполі збирають дані, встановлюють адреси людей, які виїхали з розбомбленого Маріуполя до тимчасово окупованого Херсону, щоб вивезти їх назад. Для цього окупанти формують автобуси і будуть направляти всіх встановлених маріупольців додому.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, навіщо це роблять окупанти - не зрозуміло. Але радник міського голови закликав українців повідомити близьких про ці заходи, щоб спробували виїхати на кілька днів до навколишніх населених пунктів до з’ясування рівня загрози.

"Повідомляйте рідним та близьким, хто знайшов тимчасове укриття в Херсоні, про небезпеку. Краще на кілька днів поїхати до навколишніх населених пунктів до з’ясування рівня загрози. Причини та мета наразі незрозумілі. Продовжуємо слідкувати та фіксувати для повного аналізу та прогнозу. Але факт перетворення Маріуполя на справжнє гетто для українців стає безспірним", - заявив він.

Нагадаємо, у Маріуполі на території колишнього заводу "Октябрь" знайдено під завалами близько 70 загиблих людей. Їхні тіла окупанти не ідентифіковували, а вивезли для поховання в братській могилі в с. Старий Крим.

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