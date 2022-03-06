У мешканців Волині, яких упіймають нетверезими за кермом, заберуть автомобіль

У мешканців Волині, яких упіймають нетверезими за кермом, заберуть автомобіль

Авто віддадуть на потреби армії.

Мешканців Волині, яких спіймають п’яними за кермом, залишать без авто.

Рішення ухвалила Волинська військова адміністрація.

Зазначається, що протягом дії воєнного стану у водіїв, яких поліція піймає напідпитку за кермом, будуть вилучати транспортні засоби. Їх передадуть на потреби ЗСУ.

До слова, за керування авто у нетверезому стані покарання передбачає штраф та тимчасове позбавлення прав. Конфіскація (безоплатне вилучення) застосовується, якщо водія спіймають втретє протягом року. Втім, вилучення автомобіля для потреб допустиме законом під час воєнного стану. Його в Україні запровадили 24 лютого 2022-го.