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У мешканців Волині, яких упіймають нетверезими за кермом, заберуть автомобіль

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У мешканців Волині, яких упіймають нетверезими за кермом, заберуть автомобіль

Як розморозити лобове скло: хитрощі та поради / pixabay.com

Авто віддадуть на потреби армії.

Мешканців Волині, яких спіймають п’яними за кермом, залишать без авто.

Рішення ухвалила Волинська військова адміністрація.

Зазначається, що протягом дії воєнного стану у водіїв, яких поліція піймає напідпитку за кермом, будуть вилучати транспортні засоби. Їх передадуть на потреби ЗСУ.

До слова, за керування авто у нетверезому стані покарання передбачає штраф та тимчасове позбавлення прав. Конфіскація (безоплатне вилучення)  застосовується, якщо водія спіймають втретє протягом року. Втім, вилучення автомобіля для потреб допустиме законом під час воєнного стану. Його в Україні  запровадили 24 лютого 2022-го.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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