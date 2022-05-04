У межах маріупольського гумкоридору вдалося евакуювати ще понад 300 людей

У межах маріупольського гумкоридору вдалося евакуювати ще понад 300 людей

У середу, 4 травня, у межах маріупольського гуманітарного коридору вдалося евакуювати 344 людини.

Всі евакуйовані вже прибули до Запоріжжя.

Про це розповіла віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, вдалося вивезти жінок, дітей та людей похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки.

"Всі вони щойно прибули до Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога", - зазначила Верещук і додала, що маріупольська гуманітарна операція триває

Очільниця Мінреінтеграції подякувала працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також працівникам гуманітарної колони: водіям та співробітникам ДСНС, завдяки яким вдалося здійснити евакуація.

Вчора, 3 травня, до Запоріжжя також прибула колона евакуйованих жителів Маріуполя.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував евакуацію з Маріуполя і плани її продовжити.

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