У МВФ застерігають, що війна в Україні може спровокувати нову "Арабську весну" в країнах Близького Сходу

У МВФ застерігають, що війна в Україні може спровокувати нову "Арабську весну" в країнах Близького Сходу

Георгієва наголосила, що бойові дії в Україні потрібно припинити якнайшвидше, щоб країна змогла постачати зерно на світовий ринок.

Вторгнення Росії в Україну може, крім іншого, спричинити дестабілізацію на Близькому Сході через проблеми з продовольством.

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва на форумі у Досі (Катар).

На думку голови МВФ, вплив на світову економіку війни та санкцій, накладених на Росію через вторгнення, може спровокувати в країнах Близького Сходу передумови для нової "Арабської весни".

"Коли ціни підскочать, і бідні люди не зможуть прогодувати свої сім'ї, вони вийдуть на вулиці", – сказала вона.

Георгієва закликала світову спільноту скоординувати зусилля, щоб не допустити дефіциту продовольства та енергоносіїв та відповідно до зростання цін на них.

Директорка-розпорядниця МВФ також наголосила, що бойові дії в Україні потрібно припинити якнайшвидше, щоб країна змогла постачати зерно на світовий ринок.

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"Чим швидше підуть танки, тим швидше прийдуть трактори. Нам потрібно, щоб до липня в Україні був урожай, щоби забезпечити стабільність цін на продовольство", – заявила Георгієва.

"Арабська весна". 7 грудня 2010 року сталося те, що пізніше змінило увесь Близькосхідний регіон. Молодий вуличний продавець овочів Мухамед Буазізі підпалив себе на знак протесту проти поліцейського свавілля в Тунісі.

Чоловік помер 4 січня 2011 року. Його жест надихнув інших на протести проти авторитарного президента країни Зіна Ель Абідіна Бен Алі, 23-річне правління якого закінчилося через 10 днів.

Це був лише початок. Невдовзі протести розповсюдилися сусідніми країнами – тисячі єгиптян вийшли на вулиці Каїру та інших міст, вимагаючи відставки президента Хосні Мубарака, який на той момент перебував при владі 30 років, і який згодом також пішов у відставку.

У Лівії, Ємені та Сирії мирні повстання зрештою переросли у громадянські війни, які забрали життя сотень тисяч людей.

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