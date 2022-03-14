У міф Путіна про "денацифікацію" не вірять навіть окупанти: СБУ оприлюднила розмову загарбника

Окупант "прозрів" після того, як потрапив до полону.
У міф президента країни-агресорки про "денацифікацію" України не вірять навіть самі окупанти.
Про це йдеться у повідомленні СБУ, яка опублікувала розмову полоненого окупанта з родичами.
"Якби тут були нацисти, то вони мене, азіата, б загризли", – говорить загарбник після того, як потрапив до полону.
"Тому тепер російський солдат-строковик обдзвонює своїх знайомих і хоче підняти "орду" на бунт. Вийде Росія на бунти чи ні – питання риторичне. Наше завдання – боронити Батьківщину і карати загарбників. Чим ми і займаємося 24/7. Разом до перемоги! Слава Україні!", - наголосили в СБУ.
Нагадаємо, на війну проти України російське воєнне командування під приводом навчань кинуло строковиків, які нібито до останнього не вірили, що їдуть не у відрядження.
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