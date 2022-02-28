У Михайлівському монастирі в Києві знешкодили диверсантів, які мали вбити Епіфанія

Також поруч з територією були виявлені мітки, які були знешкоджені.

Охорона Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію і мала за ціль Епіфанія.

Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) в соціальній мережі.

«Відомо, що у своїй промові перед початком війни Путін однією з претензій до України назвав існування тут незалежної від Росії Церкви. Також відомо від міжнародних партнерів про складені окупантами списки цілей їхнього терору – лідерів українського суспільства і держави. Ці публічні повідомлення, а також інформація, яку не можна зараз оприлюднити, отримана від українських і міжнародних джерел, дали підстави об’єктивно вважати, що серед цілей російського терору – предстоятель ПЦУ. Враховуючи це, були вжиті особливі заходи безпеки, щоб попередити непоправні наслідки для Помісної Церкви і України в цей час боротьби за свободу, якби ворог досяг успіху свого задуму», – повідомив Євстратій (Зоря).

За його словами, предстоятель ПЦУ Епіфаній не виїжджав і не виїде за межі України, «сама думка про це є абсурдною», сказав Євстратій (Зоря). Він додав, що Епіфаній має надійну охорону і постійно працює.