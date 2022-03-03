У Михайло-Коцюбинському під Черніговом окупанти ходять по будинках і відбирають у людей телефони

У Михайло-Коцюбинському під Черніговом окупанти ходять по будинках і відбирають у людей телефони

До Чернігівської області окупанти зайшли з території Білорусі, впевнені люди.

Під Черніговом у селищі Михайло-Коцюбинське окупанти ходять по будинках і забирають у людей телефони.

Про це ТСН.ua розповіли мешканці селища.

За їхніми словами, сьогодні, 3 березня, о 10:50 російські окупанти зайшли до їхнього будинку і забрали мобільні та сказали не виходити на вулицю, бо нібито там працює снайпер.

Також місцеві розповіли, що у селищі росіян і техніки дуже багато, зокрема "Смерчі" і "Урагани", біля пожежної частини злочинці встановлюють "Гради".

"З села Левковичі їдуть через селище Михайло-Коцюбинське в сторону Чернігова. Колона техніки з білим кружком - понад 200 одиниць. Там і "Урагани", і "Смерчі", багато тентованих і заправщики", - говорять місцеві.