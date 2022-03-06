У Миколаєві піротехніки збирають подарунки від "русского міра" в житловому районі (фото)

У Миколаєві піротехніки збирають подарунки від "русского міра" в житловому районі (фото)

У разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета терміново телефонуйте на спецлінії 101 або 102.

У Миколаєві піротехніки розміновують житлові райони від вибухонебезпечних предметів, які залишились після російських обстрілів.

Про це 6 березня повідомили в ДСНС.

До рятувальників надійшло 77 повідомлень щодо знаходження боєприпасів на території приватних домоволодінь.

Наразі два піротехнічні розрахунки ДСНС працюють в Інгульському районі та у мкр Ракетне урочище та вилучають небезпечні знахідки.

Рятувальники звертаються до громадян: