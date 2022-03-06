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У Миколаєві піротехніки збирають подарунки від "русского міра" в житловому районі (фото)

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У разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета терміново телефонуйте на спецлінії 101 або 102.

У Миколаєві піротехніки розміновують житлові райони від вибухонебезпечних предметів, які залишились після російських обстрілів.

Про це 6 березня повідомили в ДСНС.

До рятувальників надійшло 77 повідомлень щодо знаходження боєприпасів на території приватних домоволодінь. 

Наразі два піротехнічні розрахунки ДСНС працюють в Інгульському районі та у мкр Ракетне урочище та вилучають небезпечні знахідки. 

Рятувальники звертаються до громадян: 

  • Будьте пильними, уважно дивіться навколо себе аби не натрапити на боєприпас та не спричинити вибух, що призведе до травмування! 
  • При виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета терміново телефонуйте на спецлінії 101 або 102, вказуючи точно адресу - це дуже допоможе нашим піротехнікам. 
  • Категорично забороняється торкатись та переміщувати вибухонебезпечні предмети. 
  • Навіть не наближайтеся до них, не наражайте себе та оточуючих на небезпеку.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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