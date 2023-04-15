У Миколаєві до 11,5 років засудили зрадника, який наводив "Калібри" по місту

Суд призначив 11,5 років позбавлення волі коригувальнику, який наводив російські ракети "Калібр" на Миколаїв.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ворожим інформатором виявився мешканець обласного центру. На початку літа минулого року російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через представника "МДБ ДНР".

Зловмисник збирав розвідані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Зрадник намагався виявити бойові позиції артилерії та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Співробітники СБУ затримали зрадника на початку серпня минулого року у ході контрдиверсійних заходів на Миколаївщині.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, у Миколаєві до 15 років позбавлення волі засудили інформатора окупаційної армії. Зрадник корегував ракетні удари по місту, повідомляв про місця дислокації воїнів ЗСУ та радів вбивствам захисників.

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