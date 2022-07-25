У Миколаєві лунають вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

В ніч проти 25 липня у Миколаєві та області була оголошена повітряна тривога.
Після її початку у Миколаєві почали лунати вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Чекаємо на офіційну інформацію.
Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття.
Нагадаємо, що Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.
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