У Миколаєві лунають вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

В ніч проти 25 липня у Миколаєві та області була оголошена повітряна тривога.

Після її початку у Миколаєві почали лунати вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття.

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Нагадаємо, що Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.

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