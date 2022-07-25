Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Миколаєві лунають вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

Дата публікації
Перегляди
9121
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Миколаєві лунають вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

Фото: pixabay.com

В ніч проти 25 липня у Миколаєві та області була оголошена повітряна тривога.

Після її початку у Миколаєві почали лунати вибухи. 

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття. 

Нагадаємо, що Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.

Читайте також:

Щодня під обстрілами – російські окупанти рівняють з землею Миколаїв

Щодня під обстрілами – російські окупанти рівняють з землею Миколаїв

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація