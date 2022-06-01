У Миколаєві лунають вибухи: окупанти влаштували артобстріл міста

Російські окупанти 1 червня ведуть вогонь з артилерійських систем по Миколаєву. Жителів міста просять залишатися в укриттях.

У Миколаєві також чутно вибухи.

Про це повідомив міський голова Миколієва Олександр Сєнкевич у Мережі.

"Миколаїв. Артилерійський обстріл – 14:45. У місті лунають вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон!" – йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли п'ять населених пунктів Миколаївської області.

Зауважимо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав місцевих жителів не повертатись поки додому. Він розповів, що ЗСУ на півдні пішли в наступ, тож окупанти підривають мости та посилюють обстріли Миколаєва.

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