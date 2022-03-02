У Миколаєві нардеп поставив окупантів на коліна і пояснював їм, чому "не треба шастати українською землею" (фото)

У Миколаєві нардеп поставив окупантів на коліна і пояснював їм, чому "не треба шастати українською землею" (фото)

Йдеться про народного депутата Романа Костенка.

Нардеп, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО Роман Костенко в Миколаєві посадив російських військових на коліна і пояснював окупантам особливості регламенту Верховної Ради України.

Про це повідомив нардеп, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Наш депутат Рома Костенко в Миколаєві посадив русню на коліна і ввічливо пояснює особливості Регламенту Верховної Ради, і загалом чому не треба шастати українською землею", - написав Железняк.