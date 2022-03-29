У Миколаєві окупанти обстріляли палац творчості учнів – відео

Внаслідок обстрілу у центрі вибило вікна та двері
У Миколаєві російські окупанти обстріляли Палац творчості учнів.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. У своєму Telegram-каналі він опублікував відео наслідків.
Внаслідок обстрілу у центрі вибило вікна та двері.
"Наш Палац творчості учнів. Російські пропагандисти обов’язково скажуть, що там була військова база", – прокоментував Сєнкевич.
Нагадаємо, 29 березня армія РФ поцілила у приміщення Миколаївської ОДА. У ДСНС повідомили, що з-під завалів дістали тіла семи загиблих. 22 людини отримали поранення.
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