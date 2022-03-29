У Миколаєві окупанти обстріляли палац творчості учнів – відео

Внаслідок обстрілу у центрі вибило вікна та двері

У Миколаєві російські окупанти обстріляли Палац творчості учнів.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. У своєму Telegram-каналі він опублікував відео наслідків.

Внаслідок обстрілу у центрі вибило вікна та двері.

"Наш Палац творчості учнів. Російські пропагандисти обов’язково скажуть, що там була військова база", – прокоментував Сєнкевич.

Нагадаємо, 29 березня армія РФ поцілила у приміщення Миколаївської ОДА. У ДСНС повідомили, що з-під завалів дістали тіла семи загиблих. 22 людини отримали поранення.

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