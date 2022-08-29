У Миколаєві окупанти руйнують житлові будинки та навчальні заклади: 2 загиблих та 5 поранених

У понеділок, 29 серпня, російський окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста Миколаєва.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Олександр Сєнкевич.

“Російські покидьки не зраджують своїм правилам і цинічно гатять по мирних жителях”, - написав він.

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Станом на 16:30 було відомо про влучання у житлові будинки та навчальні заклади. Загинуло двоє людей, ще 5 - поранені.

“На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники”, - повідомив Сєнкевич.

За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, кількість поранених внаслідок обстрілу окупантів зросла до 11.

Раніше міський голова повідомив, що окупанти обстрілюють Миколаїв ракетами. У місті після оголошення повітряної тривоги було чути потужні вибухи.

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