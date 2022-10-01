У Миколаєві під завалами після нічного ворожого ”прильоту” знайшли загиблу молоду жінку.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

"У Миколаєві під завалами після нічного "прильоту" знайшли одного загиблого. Це молода жінка. Співчуття родині загиблої. На місці працюють рятувальники", - написала вона.

На місці продовжують працювати рятувальники

Нагадаємо, 1 жовтня російські окупанти влучили з зенітно-ракетної системи С-300 у житловий будинок у Миколаєві. За словами міського голови Олександра Сєнкевича, внаслідок ракетних обстрілів постраждали п'ятеро осіб, у тому числі жінка з тримісячною дитиною. Також пошкоджено кілька житлових будинків.

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