У Миколаєві вщент зруйновано електрогенерацію — мер повідомив про ситуацію з відновлення

Внаслідок дронової атаки по Миколаївській ТЕЦ зруйнована електрогенарація. Через це місцеві жителі залишились без тепла.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Абоненти ТЕЦ в Миколаєві залишилися без тепла внаслідок ворожої атаки декількома дронами вночі 16 лютого.

"Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв'язання проблеми. Залучені працівники і ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко", — сказав мер.

Він повідомив, що вдень на місці працювали і комунальні служби з ліквідації наслідків ударів.

Мер також зазначив, що модульні котельні, які місто отримало від Данії, тому вдалося зберегти тепло в лікарнях Миколаєва.

"Протягом всього дня наші комунальні служби ліквідовували наслідки прильотів у двох районах. Прибирали вулиці та зашивали вікна жителям. Завтра ліквідація прильотів продовжиться. Я вдячний кожному робітникові, який працював сьогодні на благо містян", — додав міський голова.

За його інформацією, один з ударів армії РФ прийшовся на проїжджу частину проспекту Центрального у Миколаєві. Пізніше виявилось, що прямо на каналізаційний колектор. Фахівці Миколаївводоканалу його ремонтують.

Попри все в місті після атаки росіян курсували тролейбуси за новим маршрутом до Матвіївки. Весь комунальний транспорт працював без збоїв.

Завтра, 17 лютого, робота комунальників та енергетиків в Миколаєві триватиме.

Нагадаємо, РФ вдарила по Миколаєву проти ночі 16 лютого, прицільно атакувавши критичну інфраструктуру міста.

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