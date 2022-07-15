У Миколаєві пролунало понад десять потужних вибухів - мер міста

У Миколаєві лунають вибухи.
Понад десять потужних вибухів вранці 15 липня пролунало у Миколаєві.
Про це у своєму Telegram повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Понад 10 потужних вибухів прогриміло щойно у Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з домівок і укриттів!", - написав він та додав, що згодом повідомить усю важливу інформацію.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 142-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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