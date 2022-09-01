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У Миколаєві пролунало шість потужних вибухів: мер міста розповів про ситуацію

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У Миколаєві пролунало шість потужних вибухів: мер міста розповів про ситуацію

Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

У Миколаєві у четвер, 1 вересня, пролунало шість потужних вибухів.

Російські снаряди впали за межами міста, проте жителі Миколаєва повинні дотримуватись сигналів повітряної тривоги. 

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Друзі, нещодавно пролунало шість вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста. Сьогодні вночі і вдень тривога лунає дуже часто. Прошу всіх бути максимально обережними", - написав мер Миколаєва. 

Нагадаємо, вчора, 31 серпня, окупанти обстріляли населені пукти Миколаївської області. Загарбники зруйнували адмінбудівлю, школу, склади та пошкодили десятки будинків мирних жителів. Також російські військові завдали авіаудару по Березнегуватській громаді.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1356
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