У Миколаєві ракета прошила житлову багатоповерхівку: мешканці діляться дивовижними історіями порятунку

Окупанти ракетами поцілили у житлову багатоповерхівку Миколаєва. Одна влучила у дах і в квартири на верхніх поверхах, в результаті обвалилося перекриття до 4 поверху. Одну жінку заблокувало плитами, її визволили рятувальники, з пораненнями до шпиталів доправили 8 людей, йдеться в ТСН.

Гори битого скла, віконні рами, двері і балконні рами валяються у дворах багатоповерхівок. Серед уламків будинку пощастили вижити Наталії. "Кажуть до цього були вибухи, я не чула, мене скинуло з ліжка, кімнату заблокувало дверима, я якось відсунула, намацала халат та телефон", - розповідає постраждала, дві кімнати якої просто впали в прильот.

Містяни спали, коли окупанти вдарили по місту. Били ракетами і дронами, які летіли в будинки і підстанції. Місцеві тримались до останнього, не виїздили, каже Світлана. "Нам здавалося, що ми собою захищаємо місто і якщо його залишити, хлопцям із ЗСУ не буде за що боротися", - переконує вона.

За першим вибухом пролунав наступний. "Ми спали, це половина першої ночі. Спочатку був перший удар, я закричала вискочили в коридор, сіли під стінку. Я накрила дітей собою, а молодший каже: "Мама, наступний по нас?". Прилетіла наступна, стало зрозуміло, що не по нам, а у двір вилетіли двері та вікна", - пригадує з острахом мешканка будинку.

Від ночі рятувальники працюють у будинку, людей врятували, але є поранені, їх доправили до шпиталю. Краном зняли перекриття, які висіли над головами. Люди вискакували у чому були, документи і речі досі десь там під завалами. Людей ще не пускають у під'їзди, бо є загроза обвалу. Та їх вже готують до евакуації, бо ж жити вже немає де.

Два дні поспіль у місті гинуть цивільні. Напередодні ракета влучила у зупинку, коли містяни чекали на громадський транспорт.

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