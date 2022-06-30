У Миколаєві росіяни ракетою "Онікс" зруйнували житловий будинок: кількість жертв збільшилася (Фото)

У Миколаєві кількість жертв внаслідок російського удару ракетою "Онікс" по житловому будинку збільшилася.

У результаті ракетного обстрілу житлового багатоквартирного будинку загинуло 6 людей, ще 6 - постраждали.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора зранку, 29 червня, по Миколаєву та передмістю було випущено понад десять ракет. Зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, де наразі відомо про 6 загиблих та 6 потерпілих. Також ракета влучила в базу відпочинку та гаражний кооператив", - написав він уранці 30 червня.

У Баштанському районі окупанти продовжують обстрілювати села по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією вдень 29 червня було поранено дві людини (цивільні, подружжя). Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Вночі та сьогодні зранку, 30 червня, були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено - два. Потерпілих немає.

У Миколаївському районі російські війська обстріляли Первомайську громаду, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Також вчора, 29 червня, обстріли були в Галицинівській громаді. Наслідки уточнюються.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, у Миколаєві в обстріляному Росією житловому будинку врятували собаку.

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