У Миколаєві російські війська обстріляли кафе з символічною назвою – Віталій Кім

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму ранковому зверненні сьогодні, 23 квітня, розповів, що вночі російські війська не припинили обстріл.

Так, внаслідок нічного обстрілу окупанти влучили у кафе. На щастя, ніхто не постраждав, адже у закладі нікого не було, бо він покинутий. Окрім того Кім поміркував над тим, чому загарбники вирішили бити саме по цьому місцю. Цілком можливо, що справа у назві кафе:

"Сьогодні вночі знову обстріли. Вдарили по кафе, там жертв нема слава богу. Стовп один погнувся, пошкодили лінію електропередач, скло в будинках повибивало. У мене таке враження, що от на картах було написано "бомбардир". Певно, вирішили, що там бомбардувальники. Слава богу, що нікого нема, будівля покинута", - сказав голова Миколаївської ОДА.

Також Віталій Кім розповів якою буде комендантська година у місті на Великдень:

"Сьогодні комендантська година буде від 19:00 до 5 ранку. Великдень, так, але в нас є дані, що готуються підлості з боку орків саме в цю ніч. Тому я всіх прошу залишитися вдома сьогодні і завтра. За можливості нікуди не ходіть, бо це небезпечно", - сказав Кім.

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