У Миколаєві рятувальники витягли з-під завалів будівлі обладміністрації 7 загиблих

Ще 22 особи постраждали.

У Миколаєві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару, якого завдали російські окупанти вранці 29 березня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, російська ракета поцілила у дев'ятиповерхову будівлю обласної адміністрації. Внаслідок чого зруйновано центральну секцію від дев'ятого до першого поверхів.

З-під завалів рятувальники дістали тіла 7-ми загиблих. Ще 22 особи постраждали.

“Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла 7 загиблих осіб та 22 особи постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з-ід завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються”, – розповіли в пресслужбі ДСНС України.

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