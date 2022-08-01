У Миколаєві сусіди одного із приватних секторів вже всі мали контузії від прильотів, але живі і не піддаються паніці

Де ще напередодні була будівля швидкої невідкладної допомоги - тепер вирва: розкидані ліжка, медпрепарати, і гуманітарка. Окупанти вночі вдарили по медичному закладу з ракет С300, йдеться в ТСН.

Окупанти навмисно цілили в лікарню, її сьогодні закрили, а людей евакуювали.

Друга і третя ракети впали просто у приватний сектор на голови людям. На вулиці кипить робота, люди організувались - латають дах, прибирають сміття, виносять скло.

Лише один із чоловіків нічого не помічає, сидить на ліжку над урвищем. Половина його будинку впала, а він з ліжком уцілів, та його контузило. Хоча тут усі сусіди вже мають контузії. На щастя усі цілі лише поранені.

Бабуся Світлана з жахом очікує ночі, каже, не спатиме. Треба дотягнути до евакуації.

Миколаїв тримається, місто стоїть і не піддається на паніку, яку хочуть розігнати окупанти цілячи по мирним жителям. Місто не здається і наперекір планам ворога бореться і живе.

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