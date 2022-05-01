У Миколаєві та області пролунали вибухи: голова ОВА повідомив деталі та опублікував фото

У Миколаєві та області пролунали вибухи. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відповідні світлини.
Так, за інформацією очільника області, російськи окупанти поцілили у склади з селітрою та нітроамофоскою.
"Окупанти проти українських добрив", - написав Кім та пізніше додав, що повітря чисте.
На першому фото видно гриб від вибуху рожевого кольору, а вже на фото, яке було зроблено пізніше, - хмара біла.
В ОК "Південь" додали, що під час артилерійсько-мінометного обстрілу снаряд влучив у сільськогосподарський склад із селітрою у Миколаївській області. Зазначається, що внаслідок цього стався вибух, виникла пожежа, наслідки якої оперативно ліквідовуються. Хімічної загрози навколишньому середовищу та людям немає. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Також вибухи було чути і в Одесі. Як повідомив спікер ОВА Сергій Братчук - це результат роботи ППО. Подробиці пообіцяв надати згодом.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 67-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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