Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

У Миколаєві триває пошук людей під завалами будівлі облради (фото)

У Миколаєві триває пошук людей під завалами будівлі облради (фото)

За останніми даними, загинули 30 осіб.

У Миколаєві тривають пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій будівлі облради. Кількість загиблих станом на 8:00 не змінилася.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Станом на ранок 2 квітня, після обстрілу будівлі російськими військовими, з-під завалів рятувальники дістали тіла 30 загиблих, ще одна людина від отриманих травм померла в лікарні.

На місці в цілодобовому режимі працюють 60 рятувальників та дев’ять одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 29 березня в будівлю Миколаївської обласної ради влучила російська ракета. Будинок зруйновано від дев'ятого по перший поверх. Більшості тих, хто працює в ОВА, дивом вдалося врятуватися, це від 50 до 100 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія РФ здійснила цей удар дуже підступно: у той час, коли люди дісталися робочих місць уранці. Більшість із тих, хто був у будівлі, встигла евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги.

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