У Миколаєві весь вечір не змовкають сирени: вдруге лунають потужні вибухи

Проте у місті вдруге за вечір лунають потужні вибухи.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Подачу світла відновили. Наразі у місті знову чути вибухи, у тому числі касетних снарядів. Не підходити до вікон", - написав Сєнкевич.

Зазначимо, що у Миколаєва втретє за вечір лунає повітряна тривога. Наслідки постійних обстрілів уточнюються.

Нагадаємо, ввечері 2 серпня росіяни обстріляли Миколаїв. Унаслідок цього виникла пожежа. У місті частково відсутнє електропостачання. Інформації про постраждалих немає.

Також ввечері 2 серпня на всій території України був оголошений сигнал повітряної тривоги. Через декілька хвилин у Львівській області пролунали вибухи у Червоноградському районі.

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