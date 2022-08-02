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У Миколаєві весь вечір не змовкають сирени: вдруге лунають потужні вибухи

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У Миколаєві весь вечір не змовкають сирени: вдруге лунають потужні вибухи

Фото: Facebook/ ДСНС України

У Миколаєві вночі, 2 серпня, відновили електропостачання.

Проте у місті вдруге за вечір лунають потужні вибухи

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

"Подачу світла відновили. Наразі у місті знову чути вибухи, у тому числі касетних снарядів. Не підходити до вікон", - написав Сєнкевич. 

Зазначимо, що у Миколаєва втретє за вечір лунає повітряна тривога. Наслідки постійних обстрілів уточнюються. 

Нагадаємо, ввечері 2 серпня росіяни обстріляли Миколаїв. Унаслідок цього виникла пожежа. У місті частково відсутнє електропостачання. Інформації про постраждалих немає. 

Також ввечері 2 серпня на всій території України був оголошений сигнал повітряної тривоги. Через декілька хвилин у Львівській області пролунали вибухи у Червоноградському районі. 

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