У Миколаєві війська РФ вдарили ракетами С-300 по житлових будинках: фото і відео

Пошкоджено дві багатоповерхівки, теплотрасу, дитячий майданчик та кілька автівок.

Вночі 23 жовтня російські війська обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, поранено цивільного.

Про це розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

За його даними, російська ракета, якою росіяни поцілили у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувала квартиру на останньому поверсі. Також пошкоджено сусідню 10-поверхівку. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, понівичило балкони.

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Крім того, у результаті обстрілу пошкоджено теплотрасу, дитячий майданчик та кілька автівок.

"На щастя, обійшлось без жертв. Один чоловік дістав легкі поранення від уламків скла - йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився", - додав Сєнкевич.

Місце обстрілу обстежили фахівці ДСНС, аварійна бригада вже виїхала для ремонту теплотраси.

Нагадаємо, за інформацією голови ОВА Віталія Кіма, в ніч проти 23 жовтня війська РФ атакували Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". 14 з них було збито на території області.

Як повідомлялося, зранку 22 жовтня ворог уразив два об’єкти критичної інфраструктури на Миколаївщині високоточними ракетами "Калібр". Натомість ППО збила крилату ракету над Миколаївською областю.

Крім того, 21 жовтня на Миколаївщині під час тривоги збили російський Су-25.

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