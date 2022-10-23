Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Миколаєві війська РФ вдарили ракетами С-300 по житлових будинках: фото і відео

Дата публікації
Перегляди
2030
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Миколаєві війська РФ вдарили ракетами С-300 по житлових будинках: фото і відео

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Пошкоджено дві багатоповерхівки, теплотрасу, дитячий майданчик та кілька автівок.

Вночі 23 жовтня російські війська обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, поранено цивільного.

Про це розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

За його даними, російська ракета, якою росіяни поцілили у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувала квартиру на останньому поверсі. Також пошкоджено сусідню 10-поверхівку. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, понівичило балкони. 

Крім того, у результаті обстрілу пошкоджено теплотрасу, дитячий майданчик та кілька автівок.

"На щастя, обійшлось без жертв. Один чоловік дістав легкі поранення від уламків скла - йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився", - додав Сєнкевич.

Місце обстрілу обстежили фахівці ДСНС, аварійна бригада вже виїхала для ремонту теплотраси.

Нагадаємо, за інформацією голови ОВА Віталія Кіма, в ніч проти 23 жовтня війська РФ атакували Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". 14 з них було збито на території області. 

Як повідомлялося, зранку 22 жовтня ворог уразив два об’єкти критичної інфраструктури на Миколаївщині високоточними ракетами "Калібр". Натомість ППО збила крилату ракету над Миколаївською областю.

Крім того, 21 жовтня на Миколаївщині під час тривоги збили російський Су-25.

Читайте також:

Зеленський: Росія не має шансів виграти в цій війні - Українське життя неможливо зламати

Зеленський: Росія не має шансів виграти в цій війні - Українське життя неможливо зламати

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація