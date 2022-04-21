У Миколаєві внаслідок нічних обстрілів одна людина загинула, двоє поранених – Віталій Кім

Голова Миколаївської ВЦА розповів, який настрій у миколаївців.

Внаслідок нічних обстрілів російськими окупантами у Миколаєві одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Про це сьогодні, 21 квітня, у ранковому зверненні розповів голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім. Він також повідомив, що наслідки обстрілів наразі ліквідовують.

Також Кім зазначив, що часто іноземні гості та ЗМІ цікавляться, як настрої у людей, як справи. Голова Миколаївської ВЦА зізнався, що важко підібрати слова, однак провів паралель стану українців за часів коронавірусу:

"Пам'ятаєте, коли були перші повідомлення про коронавірус, десь там двоє осіб захворіло, уся країна в масках, з антисептиком. Після роботи весь одяг дезинфікують, можуть вбити, якщо десь пчихнув, меми такі ходили. Це як було в перші дні. Потім за рік-другий, кажуть пік, всі навколо хворіють, наші люди: я вже перехворів, мені не страшно. От приблизно така сама ситуація, не кажу що добре, чи погано. Приблизно так ми ставимося, як ми перебуваємо під щоденними обстрілами. Звикли. У будь якому випадку, страху того, невідомості, нема. Ми вже бачимо, як все відбувається і не боїмося", - сказав Кім.

Також він поділився мудрою цитатою, яка йому трапилася днями на очі: "Завжди казали і так і є: у Росії дві біди – дурні і дороги. Так от, біда найголовніша – коли дурень вказує дорогу".

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