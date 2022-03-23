У Миколаєві внаслідок нічних обстрілів загинуло двоє цивільних – Віталій Кім

Також голова ОДА повідомив про створення добровольчих батальйонів.

Вночі у Миколаєві, окрім техобстрілів, російські війська здійснили ще один обстріл, внаслідок якого загинуло двоє цивільних.

Про це сьогодні, 23 березня, у новому відеозверненні розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він також додав, що наразі в області зареєстровано вісім батальйонів територіальної оборони:

"Вночі, окрім техобстрілів, був ще один. У нас двоє загиблих цивільних додалося. На жаль. Ми зареєстрували перших вісім добровольчих батальйонів територіальної оборони додатково до ТРО. Поки вісім комплектуємо їх", - сказав Кім.

Також голова ОДА розповів, що показовим є те, що кримчани починають рухатися у бік Росії:

"Ми розуміємо, що відбувається у військових орків. Які настрої, що вони собі там говорять. Вони змінюють, обстоюють. Але, показово, кримчани, які знають, що відбувається, зараз не масово тікають, але починають переміщуватися з нашого тимчасово окупованого Криму у бік Росії. Вони бачать, що відбувається, думають, ну його подалі і починають переміщуватися мостом з Криму. Бояться. Що не може не тішити", - сказав Кім.

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