У Миколаєві встановлюють перші наземні укриття (фото)

У Миколаєві встановлюють перші два бетонні укриття на вулицях міста.

Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації міста.

"Через постійні обстріли Миколаєва потреба в безпечних укриттях для містян досить велика. Тому на запит Миколаївської обласної військової адміністрації компанія ДТЕК ВДЕ надала два бетонні укриття для мешканців міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі бетонні укриття армовані, мають необхідну сертифікацію та здатні захистити від потенційних уламків чи вибухової хвилі. Кожне з них розраховано на 15 місць для сидіння для короткострокового перебування.

Візуальним оформленням укриттів займалися київські художники.

Нагадаємо, кияни просять місцеву владу встановити лави на усіх станціях метро. Оскільки вони використовуються як укриття під час повітряної тривоги, і люди змушені годинами сидіти на холодній підлозі або стояти.

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