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У Миколаєві встановлюють перші наземні укриття (фото)

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У Миколаєві встановлюють перші наземні укриття (фото)

Фото: Миколаївська обласна рада

На вулицях Миколаєва встановлюють перші два бетонні укриття.

У Миколаєві встановлюють перші два бетонні укриття на вулицях міста.   

Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації міста.

"Через постійні обстріли Миколаєва потреба в безпечних укриттях для містян досить велика. Тому на запит Миколаївської обласної військової адміністрації компанія ДТЕК ВДЕ надала два бетонні укриття для мешканців міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі бетонні укриття армовані, мають необхідну сертифікацію та здатні захистити від потенційних уламків чи вибухової хвилі. Кожне з них розраховано на 15 місць для сидіння для короткострокового перебування.

Візуальним оформленням укриттів займалися київські художники.

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Нагадаємо, кияни просять місцеву владу встановити лави на усіх станціях метро. Оскільки вони використовуються як укриття під час повітряної тривоги, і люди змушені годинами сидіти на холодній підлозі або стояти.

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