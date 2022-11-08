У Миколаєві затримали корегувальника вогню по ​​будівлі СБУ та військових об'єктах (фото)

Зрадник корегував ракетні удари по місцях розташування військових та правоохоронців у Миколаєві.

Служба безпеки України затримала місцевого мешканця у Миколаєві, який збирав та передавав інформацію про місця розташування військових формувань, правоохоронних органів на території міста.

Чоловік сам вийшов на агресора для співпраці.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, інформацію чоловік передавав з відображенням конкретних географічних координат та за можливості ідентифікації таких об’єктів на місцевості. Отримані від підозрюваного дані РФ використовувала для завдання ракетних ударів.

Крім того, затриманий створював та публікував матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

Зібрану інформацію коригувальник намагався передати через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами РФ.

Під час обшуків правоохоронці виявили у нього докази підривної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік передавав Шарію дані про ракетні обстріли міста.

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