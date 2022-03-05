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У Миколаєві затримали російських військових, які вели бій на підступах до міста (фото)

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У Миколаєві затримали російських військових, які вели бій на підступах до міста (фото)

Національна поліція України

У разі виявлення підозрілих осіб, негайно телефонуйте на спецлінію "102", закликали в поліції.

Бійці ЗСУ разом із поліцейськими взяли в полон та затримали 4 російських військовослужбовців, які вели бій на підступах до Миколаєва.

Про це повідомили в Нацполіції України 5 березня. 

Окупанти потрапили в засідку неподалік від військового аеродрому, де від учора, 4 березня, тривають бої.  

У поліції додали, що полонених буде затримано у процесуальному порядку відповідно до чинного законодавства.

"Шановні громадяни, пам’ятайте: у разі виявлення підозрілих осіб, негайно телефонуйте на спецлінію "102".Гуртуймося та допомагаймо один одному! Україна єдина!" ­– закликали в Нацполіції. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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