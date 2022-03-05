У Миколаєві затримали російських військових, які вели бій на підступах до міста (фото)

У Миколаєві затримали російських військових, які вели бій на підступах до міста (фото)

У разі виявлення підозрілих осіб, негайно телефонуйте на спецлінію "102", закликали в поліції.

Бійці ЗСУ разом із поліцейськими взяли в полон та затримали 4 російських військовослужбовців, які вели бій на підступах до Миколаєва.

Про це повідомили в Нацполіції України 5 березня.

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Окупанти потрапили в засідку неподалік від військового аеродрому, де від учора, 4 березня, тривають бої.

У поліції додали, що полонених буде затримано у процесуальному порядку відповідно до чинного законодавства.

"Шановні громадяни, пам’ятайте: у разі виявлення підозрілих осіб, негайно телефонуйте на спецлінію "102".Гуртуймося та допомагаймо один одному! Україна єдина!" ­– закликали в Нацполіції.