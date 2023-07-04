У Миколаєві затримали зрадника, який готував ракетний удар по управлінню СБУ та оборонному заводу

У Миколаєві затримали ще одного агента ФСБ РФ, який готував ракетний удар по будівлях управління СБУ та оборонного заводу у місті.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зрадник надавав ворогу точні координати цих об’єктів, а також пропонував "ударити" по них російськими ракетами "Кинджал".

"Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону. Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури. У разі успішного виконання завдань спецслужба РФ обіцяла своєму поплічнику грошову винагороду, яку зловмисник сподівався отримати на банківську картку", - розповіли правоохоронці.

У Миколаєві зрадник готував ракетний удар по СБУ та оборонному заводу.

У Миколаєві зрадник готував ракетний удар по СБУ та оборонному заводу.

У Миколаєві зрадник готував ракетний удар по СБУ та оборонному заводу.

Зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських каналах та закликів завдати ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).

Зраднику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, поліція виклала відео з першими хвилинами після атаки дронами по Сумах.

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