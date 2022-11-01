У Миколаєві жінка отримала 15 років ув'язнення за співпрацю з окупантами (фото)

У Миколаєві суд ухвалив перший у місті за час повномасштабної війни вирок спільниці російських окупантів. Підсудною виявилася 72-річна жінка, яку судили за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Про це повідомили в обласній Миколаївській прокуратурі.

Слідство встановило, що у квітні та травні вона під кураторством російських спецслужб збирала та передавала інформацію про місця дислокації та переміщення в регіоні Сил оборони України.

Крім того, фігурантка за указом куратора орендувала на своє ім'я квартиру, де розміщувалася ворожа диверсійно-розвідувальна група.

За ці послуги підсудна отримала 50 тисяч гривень. Жінку засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, в Києві заочно судитимуть завербованого російськими окупантами кримчанина, який передавав їм координати для ракетних ударів по столиці. Зрадник, перебуваючи на території тимчасово окупованого Криму, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України був завербований спецслужбами держави-агресора.

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