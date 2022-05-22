У Миколаєві знову чути вибухи: мер міста закликав мешканців триматись подалі від вікон

У Миколаєві знову чути вибухи: мер міста закликав мешканців триматись подалі від вікон

У Миколаєві ввечері у неділю, 22 травня, знову чути вибухи над місто.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що лунають вибухи касетних снарядів. Міський голова закликав жителів Миколаєва дотримуватися правил безпеки.

Про це мер Миколаєва написав на сторінці у Telegram.

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"Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін!", - коротко написав очільник міста.

Варто зазначити, російські війська другий день поспіль обстрілюють касетними снарядами Миколаїв. У суботу, 21 травня, вибухи було чути пізно ввечері.

На думку експерта з питань міжнародної безпеки Олексія Їжака, Росія зіткнулася з дефіцитом військової техніки, тому окупанти "пригальмували" на фронті і чекатимуть на український контрнаступ

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