У Миколаєві зрадник коригував ракетні та дронові удари по місту – що йому "світить" (фото)

На зрадника окупанти вийшли через його родичів з окупованого лівобережжя Херсонщини.

У Миколаєві СБУ затримала агента РФ, який готувався до "евакуації" після коригування повітряних ударів по місту. Зрадник також розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони в області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Агент ФСБ намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Для виконання цього завдання ворожий агент отримав від своїх "кураторів" 10 тис. грн "авансу" на банківську картку. Наступні суми мали надходити йому по мірі надання ним нових координат базування та переміщення українських військ.

Розвіддані потрібні були ворогу для підготовки нових та коригування повторних ударів по області із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Листування зрадника з агентами ФСБ

Листування зрадника з агентами ФСБ

Окупанти після обіцяли "евакуювати" свого поплічника на лівобережну частину Херсонщини, де проживали його батьки. Співробітники СБУ затримали його на спробі передавання розвідінформації загарбникам.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала через його рідних. Вони проживають на тимчасово окупованій частині Херсонщини і вже тривалий час співпрацюють з російською спецслужбою.

Під час обшуку у затриманого вилученого мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися кадри СБУ із місця ліквідації Іллі Киви (відео).

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