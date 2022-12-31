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У Миколаєві зросла кількість поранених внаслідок ракетної атаки росіян

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Миколаєві зросла кількість поранених внаслідок ракетної атаки росіян

На Новий рік окупанти вчергове масовано атакували ракетами міста України.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ракетного удару по місту 31 грудня кількість поранених зросла – наразі відомо про шістьох постраждалих.  

"6 поранених. 3 госпіталізовано, 3 – на місці надано допомогу", - уточнив він.

Ракетний удар по Миколаєву 31 грудня

Росія 31 грудня вчергове здійснила масований ракетний удар по Миколаєву. Одразу після прильоту стало відомо, що у місті внаслідок влучання зайнялась пожежа. Інформацію підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Так, за його даними, є пошкодження житлових будинків.

Перед цим голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет. 

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Дата публікації
Перегляди
1268
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