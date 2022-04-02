У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок влучення снаряда в будівлю обладміністрації

У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок влучення снаряда в будівлю обладміністрації

Загинув секретар голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

У Миколаївській області зросла кількість людей, які загинули внаслідок влучення ворожого снаряда в будівлю обладміністрації. Померли 36 людей, зокрема секретар голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Про це голова ОВА написав на своїй сторінці у соцмережі.

“Сьогодні (2 квітня, – ред) вже 36 осіб. Дістали мого секретаря. Шукали довго-довго”, – повідомив Віталій Кім.

Він також додав, що сьогодні підписав розпорядження про заборону продажу за територію області металобрухту, військової техніки та боєприпасів.

“Це означає, що ми матимемо тиждень добровільної здачі техніки. Ми дуже потребуємо ремонтної бази, снарядів. Також нагадую, що є кримінальна відповідальність за розграбування військової техніки та мародерство”, – наголосив глава ОВА.

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