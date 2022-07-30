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У Миколаєві зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього обстрілу росіянами

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У Миколаєві зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього обстрілу росіянами

Фото: Facebook/ ДСНС України

Кількість жертв зросла до семи осіб.

У Миколаєві збільшилась кількість жертв внаслідок вчорашнього касетного обстрілу зупинки громадського транспорту. 

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. 

Стало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 45 і 43 років. Кількість жертв зросла до семи осіб.

Протягом вчорашнього дня за медичною допомогою звернулось 19 осіб.

Нагадаємо, 29 липня, під час повітряної тривоги російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, влучили поряд із зупинкою громадського транспорту.

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