У Миколаївському зоопарку вперше від початку війни з'явилося поповнення

У Миколаївському зоопарку вперше від початку війни з'явилося поповнення

Директор також розповів, що з харчуванням для тварин у зоопарку все добре.

У зоопарку Миколаєва, який постійно перебуває під ворожим вогнем окупантів, вперше від початку війни з'явилося поповнення. У пари далекосхідних леопардів, які утримуються у звіринці приблизно 10 років, 8 березня народився малюк.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Поки невідомо один малюк чи два, поки бачили тільки одного. Але, можливо, їх там двоє. Мама сидить в будиночку з малюком, поки до них не заглядали, щоб не заважати. Це не перше дитинча у цієї пари", — розповів директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.

Він зазначив, що зоопарк безкоштовно віддасть немовлят в інші зоопарки Європи, оскільки їхніх батьків звіринець Миколаєва отримав безкоштовно, за міжнародною програмою.

Варто зазначити, що раніше на територію Миколаївського зоопарку вже двічі влучали снаряди російських окупантів. Проте співробітники закладу продовжують працювати та доглядати за тваринами.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 25-й день (війна вже 8-й рік). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 20 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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